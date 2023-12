Dopo il pareggio per 1-1 contro la Fiorentina all'Olimpico nella 15esima giornata di Serie A, la Roma tornerà ad allenarsi martedì mattina al "Fulvio Bernardini": appuntamento alle 10.30 a Trigoria. Da valutare in vista delle sfide di Europa League con lo Sheriff, in programma giovedì all'Olimpico, e di campionato col Bologna, gara prevista per domenica al Dall'Ara, le condizioni di Dybala, Azmoun e Spinazzola, tutti alle prese con fastidi muscolari.