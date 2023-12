Roma-Fiorentina, problema alla gamba destra per Azmoun: al suo posto El Shaarawy

Maledizione infortuni in casa Roma. Al minuto 61 della sfida contro la Fiorentina anche Sardar Azmoun ha dovuto abbandonare il terreno di gioco a causa di un problema alla gamba destra. L'attaccante iraniano era entrato in campo al 25' per sostituire l'infortunato Dybala (flessore della coscia sinistra). Azmoun si era accasciato a terra al 58' e aveva chiesto il cambio, ma ha provato a rimanere in campo per alcuni minuti prima di arrendersi definitivamente. Mourinho ha effettuato quindi la sua seconda sostituzione, inserendo El Shaarawy al posto dell'iraniano.