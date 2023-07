FOTO e VIDEO - Trigoria: lavoro e sorrisi per i giallorossi

Tra i sorrisi e gli scherzi tra Matic e Dybala, la Roma guidata da José Mourinho prosegue la preparazione al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della nuova stagione: in scena oggi anche una partitella vinta dalla formazione composta da Dybala, Solbakken, Pagano, Smalling, Karsdorp e Boer. I giallorossi sosterranno il primo test estivo contro la Boreale sabato al centro sportivo, il 17 invece sono attesi anche gli altri giocatori per unirsi al gruppo.