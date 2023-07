VIDEO - Dybala e il dispetto a Matic: la 'Joya' stuzzica il centrocampista serbo e lancia via il suo scarpino

Paulo Dybala e Nemanja Matic hanno creato un duo davvero inseparabile. I due calciatori della Roma sono diventati grandissimi amici e quasi ogni giorno si rendono protagonisti di simpatici siparietti sui social. Anche quest'oggi i due ne hanno combinata un'altra: al termine dell'allenamento odierno la 'Joya' ha stuzzicato il centrocampista togliendogli lo scarpino dalle mani. Matic ha deciso di 'punirlo' scaraventandogli l'altro addosso, ma Dybala lo ha preso e lo ha lanciato via: "Nooo", il commento dei compagni di squadra in coro. "Il miglior duo di sempre", invece, la didascalia scelta dalla Roma per accompagnare il video.