Paulo Dybala vince la partitella odierna a Trigoria... e prende in giro Nemanja Matic: continua la saga di scherzi tra i due sui social. L'argentino, oggi vincitore in squadra con Solbakken, Pagano, Smalling, Karsdorp e Boer, condivide uno scatto su Instagram con i compagni di partitella e chiama in causa Matic anche mimando la 'M': "Dove sei?".

Pronta la risposta del centrocampista: "Io vinco meritando, tu vinci rubando!!".