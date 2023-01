Mattinata di lavoro per la Roma alla vigilia della sfida di domani sera contro la Fiorentina. Notizie confortanti arrivano di Gini Wijnaldum, che già negli ultimi giorni era tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Anche questa mattina l'olandese ha svolto regolarmente la sessione con il resto della squadra.La prima convocazione per l'ex PSG, riporta l'emittente satellitare, è prevista entro due settimane, dopo l'ultima visita di controllo.

(Sky Sport)