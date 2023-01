Trigoria: ottimismo per Pellegrini in vista di Roma-Fiorentina. Possibile ritorno definitivo in gruppo di Wijnaldum verso la fine di febbraio

Buone notizie per José Mourinho. Gli esami svolti in mattinata da Lorenzo Pellegrini, uscito al termine del primo tempo di Roma-Genoa a causa di un fastidio alla coscia destra, hanno escluso lesioni, motivo per cui non dovrà svolgere ulteriori accertamenti. Da Trigoria filtra ottimismo per la possibile presenza nella gara di domenica contro la Fiorentina, ma si aspettano le sensazioni del calciatore nella mattinata di domani, quando svolgerà la rifinitura. C'è fiducia comunque per il recupero.

Capitolo Georginio Wijnaldum: la Roma sta seguendo un programma (stilato a partire dal ritiro in Portogallo) che prevede alcuni giorni di allenamento parzialmente con il resto del gruppo e altri in cui lavora individualmente. Questa procedura sarà seguita fino alla fine di febbraio e, nel caso in cui i medici fornissero l'ok definitivo in seguito al prossimo controllo (in programma tra due settimane), il centrocampista potrà rientrare in pianta stabile nel gruppo.

LR24