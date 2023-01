FOTO - Trigoria: la Roma punta il Milan e ricorda Vialli prima dell'inizio dell'allenamento

Tra due giorni la Roma scenderà nuovamente in campo e lo farà affrontando a San Siro il Milan. Il match, valido per la diciassettesima giornata di Serie A, andrà in scena domenica alle ore 20:45. Gli uomini di José Mourinho hanno continuato a lavorare a Trigoria e prima dell'inizio dell'allenamento odierno, all'interno della palestra del centro sportivo, è stato ricordato Gianluca Vialli, scomparso quest'oggi dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. Ecco gli scatti migliori della seduta, a cui hanno preso regolarmente parte anche Nicolò Zaniolo e Paulo Dybala.