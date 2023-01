Trigoria: allenamento verso il Milan sotto gli occhi di Pinto. Dybala e Zaniolo regolarmente in gruppo (FOTO)

La Roma continua ad allenarsi in vista della delicatissima partita contro il Milan, in programma domenica alle ore 20:45 e valida per la diciassettesima giornata della Serie A. I giallorossi hanno lavorato sul campo sotto gli occhi del general manager Tiago Pinto e prima di iniziare la seduta si è tenuto in palestra un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gianluca Vialli. Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo, usciti leggermente acciaccati durante la sfida contro il Bologna, hanno lavorato regolarmente con il gruppo. Durante la sessione, Pinto e Mourinho si sono intrattenuti in una chiacchierata.