FOTO - Trigoria, Roma no stop: subito in campo verso il Cagliari, individuale per Smalling e Spinazzola

Dopo lo 0-0 di ieri all'Olimpico contro il Napoli, la Roma pensa alla trasferta di Cagliari: oggi la squadra è tornata ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della sfida di mercoledì sera contro i sardi. Come di consueto nella prima seduta successiva ad un match, la squadra è stata divisa in gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, sessione in campo per gli altri.

Smalling e Spinazzola, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni, hanno lavorato individualmente. Gli scatti dell'allenamento odierno: