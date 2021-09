FOTO - Trigoria: Spinazzola in palestra con i compagni e chiacchierata con Mourinho

Prosegue il percorso riabilitativo di Leonardo Spinazzola per recuperare dall'infortunio al tendine d'Achille, subìto durante Euro 2020. Il terzino giallorosso, come si vede nelle foto della seduta odierna pubblicate dalla Roma, si allena in palestra sia da solo sia con il resto della squadra, tornata al lavoro a Trigoria all'indomani del 5-1 contro il CSKA Sofia.

Per l'esterno, il cui obiettivo come ha detto più volte è tornare in gruppo a fine novembre, spazio anche per una chiacchierata con José Mourinho.