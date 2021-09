All'indomani della vittoria per 5-1 contro il CSKA Sofia, la Roma è tornata subito ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" di Trigoria in vista della gara di campionato, in programma domenica, in casa del Verona. I giocatori impiegati ieri in Conference League hanno svolto, tra i sorrisi, lavoro di scarico in palestra, come si evince dagli scatti pubblicati dal club giallorosso su Twitter.

? Go to work with a smile ?

#ASRoma pic.twitter.com/sNTqRhqfYF — AS Roma English (@ASRomaEN) September 17, 2021