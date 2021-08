Si torna a far sul serio per la Roma, impegnata oggi in una doppia seduta. Dopo la ripresa degli allenamenti di ieri, la squadra oggi scenderà in campo alle 10 e alle 17 agli ordini di mister di mister Mourinho. Non ci sarà Edin Dzeko, in partenza per Milano dove in giornata firmerà con l'Inter.

