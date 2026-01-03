Infortunio Baldanzi: possibile ritorno in campo già contro il Sassuolo

Buone notizie per Gian Piero Gasperini. Nella giornata di ieri Tommaso Baldanzi ha accusato un problema muscolare al retto femorale destro durante l'allenamento di rifinitura e salterà il big match contro l'Atalanta, ma l'infortunio sembra essere meno grave del previsto. Come riportato dal portale, il trequartista proverà a recuperare per la sfida contro il Lecce (6 gennaio) ma con ogni probabilità sarà a disposizione per Roma-Sassuolo del 10 gennaio. Lo stop, quindi, dovrebbe essere di circa 7 giorni.

(tuttomercatpweb.com)