Trigoria, stop per Baldanzi nella rifinitura e out contro l'Atalanta: problema al retto femorale destro. Condizioni da valutare nei prossimi giorni

Brutte notizie per Gian Piero Gasperini. L'emergenza in attacco non si placa e in vista della delicatissima trasferta di Bergamo, in programma domani alle ore 20:45, l'allenatore della Roma non potrà contare su Tommaso Baldanzi. Il trequartista giallorosso ha accusato un problema muscolare nell'allenamento di rifinitura svolto oggi al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria e si tratta di un infortunio al retto femorale della gamba destra. Il calciatore non è stato convocato per Atalanta-Roma e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.