Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: ok Hermoso, Wesley e Pisilli. Prima convocazione per Lulli, out Baldanzi per un problema al retto femorale destro

Domani alle ore 20:45 andrà in scena alla New Balance Arena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figurano Mario Hermoso, Wesley e Niccolò Pisilli: i tre calciatori non sono al meglio, come svelato dall'allenatore in conferenza stampa , ma hanno recuperato e sono a disposizione per la delicata trasferta di Bergamo. Assente, invece, Tommaso Baldanzi per un problema al retto femorale destro. Out anche gli infortunati Lorenzo Pellegrini e Leon Bailey. Prima convocazione con i "grandi" per Emanuele Lulli, terzino destro della Primavera.

L'elenco dei convocati

Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini

Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy

(asroma.com)