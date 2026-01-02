Atalanta-Roma, i convocati di Gasperini: ok Hermoso, Wesley e Pisilli. Prima convocazione per Lulli, out Baldanzi per un problema al retto femorale destro

Domani alle ore 20:45 andrà in scena alla New Balance Arena il big match tra Atalanta e Roma, valido per la diciottesima giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini ha diramato l'elenco dei convocati e nella lista figurano Mario Hermoso, Wesley e Niccolò Pisilli: i tre calciatori non sono al meglio, come svelato dall'allenatore in conferenza stampa, ma hanno recuperato e sono a disposizione per la delicata trasferta di Bergamo. Assente, invece, Tommaso Baldanzi per un problema al retto femorale destro. Out anche gli infortunati Lorenzo Pellegrini e Leon Bailey. Prima convocazione con i "grandi" per Emanuele Lulli, terzino destro della Primavera.
Portieri: Svilar, Vasquez, Gollini
Difensori: Rensch, Angelino, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Lulli, Wesley, Mirra, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Kone, Romano, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, El Shaarawy
(asroma.com)