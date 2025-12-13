VIDEO - Mosquera (Commercial Officer Wizz Air): "Non potevamo scegliere club migliore". Poi la frase a sorpresa in italiano: "La Roma non si discute, si ama!

Giornata speciale in casa Roma. Nella sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della partnership con Wizz Air e a rappresentare la compagnia aerea c'era Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. La dirigente spagnola ha risposto alle domande in inglese e si è soffermata sulla collaborazione con il club giallorosso: "Sono orgogliosa di presentare questa partnership, che non è una semplice sponsorship. Non potevamo scegliere un club migliore della Roma per la nostra prima partnership con una società di calcio. La Roma è una dei club più amati in assoluto". Infine ha sorpreso tutti con una frase in italiano: "Fatemi dire una cosa in italiano: la Roma non si discute, si ama!".

