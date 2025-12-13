AS Roma, ufficiale la partnership con Wizz Air come Main Partner e sponsor di manica. Il CBO Gandler: "Nuovo ed entusiasmante capitolo per il club" (COMUNICATO, FOTO e VIDEO)

Grande novità in casa AS Roma sul fronte commerciale. Come annunciato dalla società giallorossa, è ufficiale la partnership con Wizz Air e l'accordo designa la nota compagnia aerea ungherese come Main Partner del Club. Inoltre il marchio comparirà anche sulla manica di tutte le magliette della squadra e il debutto è fissato in occasione della gara contro il Como del 15 dicembre.

Ecco il comunicato ufficiale: "L'AS Roma è orgogliosa di annunciare una nuova e importante partnership con Wizz Air, una delle compagnie aeree europee in più rapida crescita e tra le più innovative. L'accordo designa Wizz Air come Main Partner del Club e prevede una sponsorship di manica, che farà il suo debutto sulla divisa da gara della squadra a partire dal 15 dicembre.

'Siamo entusiasti di accogliere Wizz Air nella famiglia dell'AS Roma', ha dichiarato Michael Gandler, Chief Business Officer dell'AS Roma. 'Questa partnership unisce due organizzazioni che condividono un forte impegno per l'eccellenza, l'innovazione e il servizio a una comunità globale appassionata. L'introduzione di Wizz Air sulla manica delle nostre maglie rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per il Club, e non vediamo l'ora di sviluppare insieme iniziative di grande impatto per i nostri tifosi'.

Nell'ambito della partnership, Wizz Air sarà presente su numerosi touchpoint, inclusi i materiali delle giornate di gara, le piattaforme digitali e le iniziative di coinvolgimento dei tifosi pensate per arricchire l'esperienza dei sostenitori giallorossi a Roma e nel resto del mondo. Rinomata per la sua flotta moderna e per l'impegno a rendere il trasporto aereo conveniente e accessibile, Wizz Air collaborerà a stretto contatto con l'AS Roma per sviluppare promozioni esclusive, opportunità di viaggio per i tifosi e iniziative speciali durante tutta la stagione, offrendo all'appassionata tifoseria giallorossa la possibilità di vivere il Club sia in casa che in trasferta.

'Wizz Air è estremamente orgogliosa di collaborare con l'AS Roma, un Club che, proprio come noi, è amato dagli italiani per la sua ambizione, la sua energia e il profondo legame con la propria comunità', ha dichiarato Silvia Mosquera, Commercial Officer di Wizz Air. 'Così come il calcio unisce le persone, Wizz Air collega milioni di persone in tutta Europa e oltre. Diventare la Compagnia Aerea Ufficiale dell'AS Roma è un grande onore e non vediamo l'ora di sostenere la squadra, a terra e in volo, creando al tempo stesso esperienze indimenticabili per i tifosi'.

Questa collaborazione di grande importanza avvicina due realtà note per la loro ambizione, passione e continua crescita. Con milioni di sostenitori in tutto il mondo e una storia profondamente radicata nel cuore della capitale d'Italia, l'AS Roma continua a rafforzare la propria strategia commerciale globale, affiancandosi a brand di livello internazionale che condividono la sua visione.



Wizz Air opera con una flotta di 250 aeromobili Airbus A320 e A321. Un team di professionisti dell'aviazione dedicati garantisce un servizio di eccellente qualità e tariffe molto basse, che hanno reso Wizz Air la scelta preferita da 62,8 milioni di passeggeri nel 2024. Wizz Air è quotata alla Borsa di Londra con il ticker WIZZ. La compagnia è stata recentemente riconosciuta come una delle cinque compagnie aeree più sicure al mondo da airlineratings.com, l'unica agenzia mondiale di valutazione della sicurezza e dei prodotti, ed è stata nominata 'Airline of the Year' dagli Air Transport Awards nel 2019 e nel 2023.

Wizz Air è stata inoltre premiata come 'Compagnia Low-Cost più Sostenibile' nel triennio 2021-2023 e come 'Migliore Compagnia per la Riduzione delle Emissioni di Carbonio' dai World Finance Sustainability Awards nel 2024. Wizz Air ha anche ricevuto il riconoscimento 'EMEA's Environmental Sustainability Airline Group of the Year' dai CAPA-Centre for Aviation Awards for Excellence 2024".

(asroma.com)

