Conferenza stampa, GANDLER: "I tifosi al centro della partnership con Wizz Air. Main sponsor? È una priorità, ne meritiamo uno in linea con il nostro marchio" - Mosquera: "Non potevamo scegliere club migliore" (VIDEO)

Oggi è il grande giorno e la Roma è pronta a fare un passo in avanti sul fronte commerciale. Alle ore 13:30 si terrà al 'Fulvio Bernardini' di Trigoria la conferenza stampa di presentazione di un nuovo sponsor e a rappresentare il club giallorosso sarà il Chief Business Officer Michael Gandler.







Prima dell'inizio della conferenza stampa vengono effettuate alcune foto di rito e a rappresentare la Roma ci sono Bryan Cristante e il CBO Michael Gandler.

L'intervento di Michael Gandler

"Un piacere essere qui, è la prima volta che vi conosco. Un piacere essere arrivato in un club come la Roma ed essere stato accolto in questo modo. Siamo molto orgogliosi di dare il benvenuto a Wizz Air come linea ufficiale di volo. Condividiamo molti valori come la qualità del servizio, l'innovazione e un approccio fortemente orientato alle persone, ovvero i tifosi per noi e i clienti per Wizz Air. Siamo nella fase iniziale del progetto ma la nostra ambizione è chiara, vogliamo costruire una partnership 'fan centric', mettendo il tifoso al centro dei nostri progetti. Sarà il nostro partner per i voli charter e lavoreremo a stretto contatto con Wizz Air per sviluppare iniziative, opportunità di viaggio e promozioni per i milioni di tifosi che ci seguono nel mondo. Questa partnership rappresenta un'evoluzione sul fronte commerciale della Roma, stiamo costruendo un ecosistema di partner europei e internazionali di primo livello con l'obiettivo di creare valore per i nostri sponsor. Siamo orgogliosi di essere qui, non vediamo l'ora di iniziare questo percorso insieme a Wizz Air".

Ci sono notizie sul main sponsor?

"Il main sponsor è una priorità per la nostra società, ma è un processo che dobbiamo seguire senza farlo in fretta. Siamo fortunati ad avere un marchio così importante e una tifoseria che ci ama così tanto che merita uno sponsor in linea con i nostri valori dal punto di vista commerciale. Inoltre lo sponsor deve apprezzare la nostra offerta".

Quanto dura l'accordo con Wizz Air? State già cercando accordi per il nuovo stadio?

"Non possiamo parlare della durata dell'accordo con Wizz Air per riservatezza, ma ha una durata pluriennale. Per noi è importante, questa partnership deve crescere nel corso degli anni. Lo stadio diventerà un focus quando sarà annunciato, ma abbiamo delle cose in mente".

Che struttura ha trovato a Trigoria? Mancavano delle figure?

"Sono arrivato a metà settembre e ho conosciuto tutti. Ho visto grande voglia di crescere e migliorare. Si può migliorare sotto l'aspetto commerciale. Il nostro obiettivo è il main sponsor, ma abbiamo anche altri progetti. Sono qui da poco, ma c'è grande voglia di fare di più e lavorare".

Sono in cantiere delle iniziative per espandere il brand in Asia o negli Stati Uniti? Negli USA veniva fatto il ritiro estivo...

"Non abbiamo ancora definito i piani per il ritiro estivo, ma è complicato perché c'è il Mondiale. Dobbiamo capire, ma siamo molto legati all'area sport per capire quali sono le esigenze del mister e della squadra. Successivamente prepareremo un piano strategico per l'estate".

L'intervento di Silvia Mosquera (Commercial Officer di Wizz Air)

"Sono orgogliosa di presentare questa partnership, che non è una semplice sponsorship. Non poteva scegliere un club migliore della Roma per la nostra prima partnership con una società di calcio. La Roma è una dei club più amati in assoluto. La Roma sarà un partner strategico, siamo già presenti in Italia e abbiamo l'ambizione di crescere. Vogliamo rendere il volo accessibili a tutti e questa partnership riflette questo. Dal 15 dicembre saremo sleeve partner della Roma e saremo presenti sulla manica della maglia nelle gare ufficiali. Voleremo con la squadra nelle trasferte, offriremo pacchetti speciali per i tifosi. Abbiamo scelto la Roma perché condividiamo valori come ambizione, impegno ed energia. Entrambi abbiamo il ruolo di mettere in connessione le persone con passione e ambizione in campo e in cielo. Siamo molto entusiasti di intraprendere questo nuovo viaggio. Fatemi dire una cosa in italiano: la Roma non si discute, si ama!".

Lo stadio sempre pieno vi ha condizionato nella scelta?

"La nostra scelta è ricaduta sulla Roma perché l'Italia è un punto strategico per noi, in particolare Roma. Si tratta di un club molto amato con quasi un secolo di storia. Questo può essere un modo per ripagare i tanti italiani che utilizzano la nostra compagnia aerea e per dimostrare il nostro impegno in maniera concreta".

Le iniziative per i tifosi?

"Ci saranno gradite sorprese per i tifosi. Non posso rivelare di cosa si tratta, restate sintonizzati perché ci saranno delle sorprese in collaborazione con la Roma. Tutto girerà intorno al mondo Roma".

Avete già parlato della possibilità di espandere la partnership?

"Chi può dirlo, lo dirà il tempo. L'accordo di oggi è questo ed è valido per questa e la prossima stagione".

E' prevista una campagna di comunicazione specifica?

"C'è stato un preannuncio nella giornata di ieri. Stiamo lavorando internamente per attivare una campagna per questa sponsorship. I team di marketing collaboreranno per studiare il piano".