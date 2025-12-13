Clicky

VIDEO - Gandler sul main sponsor: "È una priorità, ma non dobbiamo avere fretta. Ne meritiamo uno in linea con i nostri valori"

13/12/2025 alle 14:47.
as-roma-partnership-sponsor-wizz-air-michael-gandler

Giornata speciale in casa Roma. Nella sala stampa del 'Fulvio Bernardini' di Trigoria è andata in scena la conferenza stampa di presentazione della partnership con Wizz Air e a parlare è stato Michael Gandler, Chief Business Officer del club giallorosso. Tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla ricerca del main sponsor: "Il main sponsor è una priorità per la nostra società, ma è un processo che dobbiamo seguire senza farlo in fretta. Siamo fortunati ad avere un marchio così importante e una tifoseria che ci ama così tanto che merita uno sponsor in linea con i nostri valori dal punto di vista fiscale e di brand. Inoltre lo sponsor deve apprezzare la nostra offerta".