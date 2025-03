Dybala: lesione del tendine semitendinoso della coscia sinistra, out almeno un mese. Lesione all'adduttore lungo sinistro per Rensch: 3 settimane di stop

Bruttissime notizie per la Roma di Claudio Ranieri. Nella mattinata odierna Paulo Dybala e Devyne Rensch si sono sottoposti agli esami strumentali in seguito ai problemi muscolari accusati nel match contro il Cagliari: per la Joya si tratta di una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra e i tempi di recupero sono da valutare, ma si parla di almeno un mese ai box. Il numero 21 salterà certamente gli impegni con l'Argentina ed è a fortissimo rischio sia per il match contro la Juventus (6 aprile) sia per il Derby della Capitale (13 aprile).

Lesione all'adduttore lungo della coscia sinistra, invece, per Rensch: il terzino olandese dovrà fermarsi per circa tre settimane.