Roma-Cagliari: problema all'adduttore per Rensch. Solo crampi al polpaccio per Dovbyk

Dopo l'eliminazione in Europa League per mano dell'Athletic Club, la Roma ospita il Cagliari allo Stadio Olimpico nella 29esima giornata di campionato. Dopo l'infortunio di Paulo Dybala pochi minuti dopo dal suo ingresso in campo, all'86' circa Devyne Rensch ha accusato un problema all'adduttore senza la possibilità di essere sostituito, poiché Ranieri aveva già effettuato i 5 cambi: l'olandese ha stretto i denti ed è rimasto in campo zoppicando vistosamente.

Buone notizie, invece, per le condizioni di Artem Dovbyk: il centravanti ucraino è stato sostituito al minuto 72 da Eldor Shomurodov e il motivo è legato semplicemente a dei crampi al polpaccio.