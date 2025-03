Roma-Cagliari: problema ai flessori per Dybala. La partita della Joya dura 11'

Brutte notizie per Claudio Ranieri e per la Roma: Paulo Dybala è costretto al cambio 11 minuti dopo il suo ingresso in campo per un problema muscolare. Nel corso di Roma-Cagliari, dopo il vantaggio firmato da Dovbyk, l'argentino ha preso il posto del connazionale Matias Soulé subentrando al 64'. Dopo un colpo di tacco, Dybala si è toccato subito dietro la coscia e ha accusato un problema muscolare che lo ha costretto a lasciare il terreno di gioco dell'Olimpico al 75', sostituito da Pisilli.

Paulo Dybala ha accusato un problema alla parte distale dei flessori dietro al ginocchio.