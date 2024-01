Trigoria, riunione in campo prima dell'inizio dell'allenamento: presente anche Smalling (FOTO)

Questa mattina la Roma si è allenata al centro sportivo 'Fulvio Bernardini' di Trigoria per continuare la preparazione in vista della sfida contro l'Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18. Prima dell'inizio della seduta Daniele De Rossi e il suo staff hanno tenuto una riunione in campo a cui ha partecipato tutta la squadra e tra i calciatori presenti c'era anche Chris Smalling, ai box da settembre a causa di un problema tendineo.