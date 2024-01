Trigoria, secondo allenamento agli ordini di mister De Rossi: Dybala torna in gruppo (FOTO)

La Roma continua la preparazione in vista della sfida contro l'Hellas Verona, valida per la ventunesima giornata di Serie A e in programma sabato alle ore 18. Daniele De Rossi ha diretto il suo secondo allenamento da tecnico dei giallorossi e sono arrivate subito buone notizie: Paulo Dybala infatti si è allenato con il resto del gruppo e potrebbe tornare in campo per il match contro gli scaligeri.