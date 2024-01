Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, la Roma è al lavoro a Trigoria per preparare la sfida di domenica sera in casa del Milan. I giallorossi si sono allenati in mattinata e nelle immagini pubblicate sui social si vedono Llorente e Pellegrini guidare il gruppo nell'attivazione. Sullo sfondo anche Mourinho, ieri assente a Trigoria per un impegno personale.