Ieri, alla ripresa degli allenamenti non c'era José Mourinho a dirigere l’allenamento a Trigoria. Ma non sono attesi scossoni, l'assenza dell’allenatore portoghese era dovuta infatti ad un impegno personale che aveva già comunicato alla squadra prima della Coppa Italia.

Da oggi si comincerà a preparare la partita contro il Milan, nella quale non potrà sedere in panchina per la squalifica rimediata durante l'ultima sfida di campionato con l'Atalanta.

(corrieredellosport.it)

