Trigoria: test di 45' contro la Primavera. Doppietta di Majchrzak

Dopo l'amichevole a porte chiuse del mattino con la Viterbese, terminata 3-1, nel pomeriggio la Roma ha svolto altri 45 minuti di test contro la Primavera per garantire minutaggio a chi non aveva preso parte al match mattutino. La frazione di gioco è terminata 2-1 per la prima squadra, grazie alla doppietta di Jordan Majchrzak, attaccante polacco classe 2004 che negli ultimi tempi è stato aggregato da Mourinho con i più grandi.