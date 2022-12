Roma-Viterbese 3-0: in gol Pellegrini, Zaniolo e Abraham. Minuto di silenzio per Pelè

La Roma chiude il 2022 affrontando, alle 11.30, la Viterbese in amichevole al "Fulvio Bernardini" di Trigoria a porte chiuse prima della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio all'Olimpico contro il Bologna. José Mourinho ha optato nuovamente per la difesa a 3, mentre a centrocampo ha schierato Tahirovic con Cristante. Davanti spazio ad El Shaarawy e Zaniolo - con Abraham inizialmente in panchina -, supportati da Pellegrini. Il primo tempo termina con la Roma in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Pellegrini e Zaniolo, nella ripresa segna anche Abraham, subentrato nel secondo tempo.

Prima del fischio d'inizio, inoltre, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Pelè, scomparso ieri all'età di 82 anni.

IL TABELLINO

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Tahirovic, Cristante, Zalewski; Pellegrini, El Shaarawy; Zaniolo.

A disp.: Svilar, Boer, Kumbulla, Vina, Karsdorp, Spinazzola, Matic, Bove, Camara, Dybala, Abraham, Belotti, Shomurodov.

All.: José Mourinho.

VITERBESE: Bisogno; Pavlev, Ricci, Riggio, Spolverini; D’Uffizi, Andreis, Megelaitis, Mungo; Volpicelli, Polidori.

A disp.: Chicarella, Fracassini, Di Cairano, Rodio, Montaperto, Sablone, Bersaglia, Meola, Cats.

All.: Emanuele Pesoli.

Reti: Pellegrini, Zaniolo, Abraham.