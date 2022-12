Sorpresa: con Mou c'è Majchrzak

Una sorpresa. Si chiama Jordan Aleksander Maichrzak, ha 18 anni, i capelli rossi e il doppio taglio. Di mestiere fa l'attaccante centrale. In questi giorni la punta polacca si sta allenando a Trigoria con la prima squadra. Non è una novità vedere i migliori elementi della Primavera - più o meno a rotazione - correre sotto lo sguardo di Mourinho: l'onore è toccato, tra gli altri, a Keramitsis, Missori, Oliveras, Faticanti, Pagano, Cherubini, Pisilli e Cassano. Majchrzak, invece, non si può considerare un titolare della baby Roma dato che finora ha raccolto solamente 3 presenze parziali (24 minuti complessivi) e nessun gol.

Majchrzak, classe 2004, alto 1.89 cm, è stato uno dei colpi estivi di Vincenzo Vergine dopo l'accordo raggiunto tra Roma e Legia Varsavia con la formula del prestito (meno di 100 mila euro) con diritto di riscatto (circa 700 mila euro). Nel vivaio giallorosso non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. Majchrzak, infatti, risulta la terza scelta come boa centrale del tridente di Federico Guidi, alle spalle di Antonio Satriano e Cristian Padula.

Le gerarchie sembrano destinate a cambiare a gennaio. Satriano è sempre vicino al trasferimento all'Heracles Almelo, quindi la Roma Primavera cambierà molto probabilmente terminale offensivo nel 2023. Padula e Majchrzak si contenderanno il posto lì in mezzo, tra Cassano e Cherubini. Come outsider c'è pure Giulio Misitano, più piccolo di un anno, che sta facendo molto bene con l'Under 18.

(Corsport)