FOTO - Trigoria: l'abbraccio tra Wijnaldum e Tiago Pinto durante l'allenamento odierno

Terminate le feste natalizie, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio. I giallorossi affronteranno alle ore 16:30 allo Stadio Olimpico (nuovamente sold out) il Bologna di Thiago Motta, nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Gli uomini di José Mourinho hanno lavoro nel pomeriggio e tra i calciatori presenti c'era anche Georginio Wijnaldum, il quale è stato pizzicato dalle telecamere in uno splendido abbraccio con Tiago Pinto durante la seduta odierna. Il centrocampista olandese ha continuato ad allenarsi con il pallone e il suo recupero procede spedito.