FOTO e VIDEO - Trigoria: Spinazzola torna a lavorare in campo (FOTO)

Con la Roma impegnata nella rifinitura sul campo C, anche Leonardo Spinazzola si è rivisto lavorare sul terreno di gioco, seguendo un programma personalizzato naturalmente, sul campo B insieme ad un preparatore della Roma. Il terzino si è infortunato durante gli ultimi Europei e, nelle interviste, ha più volte ribadito come il suo obiettivo sia riaggregarsi al gruppo per la fine di novembre.