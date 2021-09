Trigoria: rifinitura in vista dello Zorya. Personalizzato per Karsdorp, Viña e Mkhitaryan. Squadra in campo (FOTO E VIDEO)

DA TRIGORIA MDR - La squadra si è unita a Trigoria agli ordini di mister José Mourinho per l'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani pomeriggio contro lo Zorya. I Giallorossi si sono ritrovati sul Campo C e come di consueto i primi 15' di allenamento saranno aperti alla stampa.

11.06 - La squadra è in campo.

11.06 - La squadra ha effettuato lavoro in palestra e si è svolta la riunione in sala video.

10.51 - Lavoro personalizzato per Rick Karsdorp, Henrikh Mkhitaryan e Matias Viña.