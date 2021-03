FOTO - Trigoria: si ferma Smalling, terapie per Mkhitaryan

Superato lo Shakhtar Donetsk 3-0 nel primo atto del doppio confronto degli ottavi di Europa League, la Roma pensa al campionato: domenica è attesa dalla trasferta a Parma. Nell'allenamento odierno a Trigoria la squadra è stata divisa in due gruppi tra chi ha giocato e chi non è sceso in campo.

Brutte notizie per Fonseca: Smalling ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra e non sarà convocato per domani. Mkhitaryan, dopo il problema al polpaccio accusato ieri che l'ha costretto ad uscire al 35' del primo tempo, ha svolto terapie mentre Veretout e Zaniolo hanno lavorato individualmente. Gli scatti della seduta: