FOTO - Trigoria: lavoro e sorrisi nella rifinitura pre Young Boys. Individuale per Smalling e Santon

La Roma, già qualificata ai sedicesimi di Europa League, si prepara a ricevere domani all'Olimpico lo Young Boys nella quinta giornata della fase a gironi. A Trigoria è andata in scena la rifinitura alla vigilia del match: Smalling e Santon hanno svolto lavoro individuale, per gli altri, dopo una sessione video, lavoro sulla velocità e torello. Contro gli svizzeri non ci saranno Veretout e Mancini, dopo gli infortuni patiti nel match col Napoli. Gli scatti della seduta: