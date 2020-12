Villa Stuart: esami in mattinata per Veretout (FOTO e VIDEO)

Giornata verità per Jordan Veretout e Gianluca Mancini, entrambi usciti infortunati dalla gara contro il Napoli di domenica scorsa. Il centrocampista francese, zoppicante, si è recato questa mattina a Villa Stuart per sottoporsi agli esami del caso: rimasto dentro la clinica per circa un'ora, dalle 9 alle 10, all'uscita si è mostrato di buon umore, scherzando coi presenti: "Mi devo operare...", ha detto ironicamente. Con lui c'era il dottor Costa.