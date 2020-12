Trigoria: sessione video, velocità e torello nella rifinitura

Per la Roma, dopo la sconfitta col Napoli, è già tempo di Europa League: domani, infatti, all'Olimpico i giallorossi possono guadagnarsi il primato matematico nel girone purché non perdano contro lo Young Boys, secondi a -3 proprio dai giallorossi. Mattinata di rifinitura dunque per la squadra di Fonseca che domani dovrà continuare a fare i conti con l'emergenza, visti i forfait sicuri di Veretout e Mancini.

Alle 11.30, dopo una sessione video, la squadra ha fatto il suo ingresso in campo. Al termine del riscaldamento, il gruppo si è sottoposto ad una fase di lavoro sulla velocità, sviluppata con un confronto tra due squadre. Poi è stato il turno del lavoro col pallone, con il consueto rondo.