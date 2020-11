Paulo Fonseca ritrova in gruppo Edin Dzeko, ieri negativo al tampone, ma perde i pezzi in difesa: già senza Kumbulla, positivo al Coronavirus come Fazio, hanno svolto lavoro individuale Smalling - per l'inglese fastidio al ginocchio sinistro -, Mancini, alle prese con un risentimento muscolare, e Ibanez, da valutare.

Ad attendere la Roma giovedì alle 21.00 in trasferta c'è il Cluj in Europa League. Gli scatti della seduta odierna a Trigoria: