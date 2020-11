Trigoria: individuale per Smalling per un fastidio al ginocchio. Risentimento muscolare per Mancini, ok Dzeko (FOTO)

La Roma lavora in vista della gara con il Cluj, prevista per giovedì alle 21 in Romania e valida per la 4a giornata della fase a gironi di Europa League. Fonseca ha potuto contare nuovamente su Dzeko che ieri è risultato negativo al tampone ma deve fare i conti con l'emergenza in difesa: Smalling è da considerarsi out per un leggero fastidio al ginocchio sinistro, quello che già gli aveva causato problemi ad inizio stagione, così come Mancini, alle prese con un risentimento muscolare ma, fortunatamente, gli esami hanno escluso lesioni.

Restano da valutare le condizioni di Ibanez, che sarà monitorato nelle prossime ore.