«Felice di essere ritornato». Dzeko riprende la guida di un attacco di specialisti

Edin Dzeko esce dal tunnel del Covid-19 e torna a disposizione della Roma. «Finalmente negativo – ha scritto sui social -. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene. Daje Roma!». Nel pomeriggio Dzeko si è recato a Villa Stuart per la visita di idoneità (tra gli esami anche un holter cardiaco che dura 24 ore) e oggi dovrebbe tornare a completa disposizione di Fonseca. Ritrovare il bosnicao è un gran colpo per Fonseca, proprio nel momento in cui la Roma si giocherà una fetta di futuro nel doppio scontro diretto contro Napoli e Sassuolo. Dzeko si riprende così il comando di un attacco mai così performante come in questa stagione. Il più in forma è Mkhitaryan, con 6gol nelle ultime 3 gare: uno al Cluj, 3 al Genoa e 2 al Parma, giocando sia da trequartista che da «falso nueve». Si parla già di un suo rinnovo fino al 2022.

(corsera)