FOTO - Trigoria: lavoro personalizzato per Peres, Veretout e Smalling

Con l'emergenza Coronavirus in corso, che investe anche il mondo dello sport e del calcio, la Roma intanto continua a lavorare a Trigoria: la formazione giallorossa non giocherà nel weekend e tornerà in campo per la sfida europea contro il Siviglia giovedì 12 marzo.

Al "Fulvio Bernardini" lavoro atletico, parte tecnica e focus tattico è il programma svolto dalla squadra. Seduta personalizzata, invece, per Bruno Peres, Veretout e Smalling, mentre Pellegrini, Pastore, Zappacosta e Zaniolo hanno continuato il loro percorso individuale di recupero. Gli scatti di giornata: