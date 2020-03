Trigoria: lavoro tecnico-tattico. Personalizzato per Peres, Veretout e Smalling, ancora individuale per Pellegrini

La Roma prosegue gli allenamenti a Trigoria in una settimana atipica che non la vedrà scendere in campo nel weekend. Nella mattinata di oggi la squadra ha svolto un lavoro atletico che ha anticipato la parte tecnica e il focus tattico. Seduta personalizzata Bruno Peres, Veretout e Smalling, mentre ha proseguito il suo lavoro individuale di recupero Lorenzo Pellegrini, in compagnia di Pastore, Zappacosta e Zaniolo