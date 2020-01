FOTO - Striscioni a Trigoria in vista del derby: «Impegno, sudore e rispetto per la maglia». E un messaggio speciale: «Vincete per Zaniolo»

-1 al derby. Domani alle 18 all'Olimpico va in scena Roma-Lazio, partita che non ha bisogno di presentazioni. Oggi i tifosi giallorossi si sono radunati a Trigoria per caricare la squadra e far sentire ai giocatori, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Juventus, il loro sostegno. I romanisti presenti hanno inoltre fatto il loro ingresso al "Fulvio Bernardini" e dagli spalti hanno esposto striscioni di incoraggiamento, ricevendo anche il saluto della squadra.

Da "Sarete gli uomini di Roma per un'altra battaglia. Impegno, sudore e rispetto per la maglia!!" a "Grinta, cattiveria e sudore. Noi con la voce, voi con il cuore", passando per "Lo sai che ci sarà in ogni momento" fino al messaggio speciale "Vincete per Zaniolo": gli striscioni dei tifosi. Proprio contro il 22 giallorosso, alle prese con l'infortunio al ginocchio, lo spiacevole striscione apparso sempre a Trigoria.