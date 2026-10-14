Instagram, Rudiger: "La Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

Roma-Real Madrid, MALEN: "C'e grande delusione. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato"

ott 15, 00:22

AL termine della sfida tra Roma e Real Madrid, ha parlato Donyell Malen. Queste le sue parole: MALEN A PRIME VIDEO Le tue sensazioni della partita? "Grande la delusione, perché speravamo di andare ava...