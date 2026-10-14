Instagram, Rudiger: "La Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
AL termine della sfida tra Roma e Real Madrid, ha parlato Donyell Malen. Queste le sue parole: MALEN A PRIME VIDEO Le tue sensazioni della partita? "Grande la delusione, perché speravamo di andare ava...
Anche De Roon ai microfoni di Amazon Prime ha commentato la partita contro il Real Madrid. "Fatico a commentare questa partita. Un grande peccato, si tratta di un risultato pesante. Abbiamo fatto una...
Alla fine di Roma-Real Madrid, in zona mista, ha parlato anche Pierluigi Gollini. Il portiere della Roma si è espresso in questo modo sul match: Come vi spiegate quei 7 minuti?"Rimane l'amarezza di un...
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