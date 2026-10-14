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Instagram, Rudiger: "La Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore"

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di FedericoL
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A decidere la sfida tra Roma e Real Madrid sul 3-4 finale ci ha pensato Antonio Rudiger, ex dellla partita. Il difensore tedesco, dopo il match, ha raccontanto l'emozione del ritorno all'Olimpico: "Un gioco pieno di emozioni per me. Molte cose da migliorare, ma una vittoria importante in trasferta per noi. L'AS Roma avrà sempre un posto speciale nel mio cuore e nel mio percorso"
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