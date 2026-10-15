Instagram, Huijsen ricorda l'esperienza giallorossa: "Un piacere rivedervi romanisti, sempre nel cuore" (FOTO)

Dean Huijsen ricorda la sua esperienza alla Roma con una storia pubblicata su Instagram. Il difensore spagnolo, oggi al Real Madrid, ha condiviso alcune immagini della serata di ieri, accompagnandole con una dedica ai tifosi: "Un piacere rivedervi romanisti, sempre nel cuore".

Huijsen ha vestito la maglia della Roma nella seconda parte della stagione 2023/24, arrivando in prestito dalla Juventus nel mercato invernale. Nonostante la giovane età, il centrale ha avuto modo di conoscere da vicino l'ambiente giallorosso e il calore del pubblico romanista e soprattutto di mettere in mostra le sue potenzialità.