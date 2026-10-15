Instagram, Huijsen ricorda l'esperienza giallorossa: "Un piacere rivedervi romanisti, sempre nel cuore" (FOTO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La vertenza che coinvolge quattro giornalisti dell’AS Roma, trasferiti prima dell’estate nei punti vendita del club, non si sblocca. I professionisti continuano a lavorare nei negozi, lontano dalle re...
A Garbatella un'opera che celebra la passione romanista attraverso le generazioni. Sulla sciarpa spunta «Magica+», il misterioso logo apparso anche sul sito ufficiale dell'AS Roma. Dopo aver immortala...
All’indomani della beffa subita all'Olimpico contro il Real Madrid nei minuti finali, l'amarezza per un'impresa sfumata domina i dibattiti dell'etere romano. Riccardo Trevisani indica il crollo psicol...
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