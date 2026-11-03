Instagram, fiocco azzurro per El Shaarawy e Ludovica Pagani: "Il piccolo Faraone sta arrivando" (VIDEO)Social Network
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PRUZZO: "Stasera occhio al trappolone" - BALZANI: "Vincere ti darebbe una dimensione internazionale diversa"
All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l'attenzione è tutta rivolta all'impegno europeo di questa sera, un crocevia fondamentale per il percorso internazionale dell...
Manchester United-Roma, Gollini in dubbio: lieve indisposizione alla schiena. Vasquez o De Marzi le alternative
A poche ore da Manchester United-Roma, resta da valutare la situazione di Pierluigi Gollini. Il portiere giallorosso accusa una lieve indisposizione alla schiena, ma proverà fino all'ultimo a essere a...
Carrick: "Avremo bisogno dei nostri tifosi. Dobbiamo dargli qualcosa per cui esaltarsi"
Nel giorno di Manchester United-Roma, il club inglese ha pubblicato sui propri canali social un’intervista a Michael Carrick, registrata nelle scorse ore, nella quale il tecnico dei Red Devils ha parl...