Instagram, fiocco azzurro per El Shaarawy e Ludovica Pagani: "Il piccolo Faraone sta arrivando" (VIDEO)

Stephan El Shaarawy. Attraverso un post condiviso su Instagram dala moglie Ludovica Pagani, la coppia ha annunciato l'arrivo del loro primo figlio. Fiocco azzurro in arrivo per. Attraverso un post condiviso su Instagram dala moglie, la coppia ha annunciato l'arrivo del loro primo figlio.

Nel video pubblicato sui social, che immortala i momenti della festa di gender reveal, è stato svelato che il nascituro sarà maschio. Nelle immagini, l'ex attaccante della Roma festeggia con grande entusiasmo insieme alla compagna, che ha accompagnato l'annuncio accompagnato con la didascalia: "Il piccolo Faraone sta arrivando...".