Stadio Roma, primo via libera dalla commissione Patrimonio e delle Politiche Abitative: maggioranza favorevole

Arriva un primo segnale positivo per il progetto del nuovo stadio della Roma. Nelle ultime ore, infatti, due commissioni capitoline hanno espresso parere favorevole relativamente all’impianto che la società giallorossa intende realizzare nella zona di Pietralata.

La Commissione Patrimonio ha approvato il provvedimento con 9 voti favorevoli e 2 consiglieri non partecipanti al voto. Esito positivo anche per la Commissione Politiche abitative, dove si sono registrati 7 voti favorevoli e 2 non partecipanti al voto. In entrambi i casi, dunque, è stata raggiunta la maggioranza necessaria. Il percorso resta comunque lungo e prevede ancora diversi passaggi istituzionali prima dell’approvazione definitiva. Tuttavia, il voto favorevole delle prime due commissioni viene interpretato come un segnale importante e come un’accelerazione nell’iter.

Nella giornata di domani, venerdì 6 marzo, invece, alle 8:30 è prevista la riunione congiunta tra Mobilità, Urbanistica e Ambiente, mentre nel primo pomeriggio toccherà alla Commissione Sport

(Comitato Pro Stadio Roma)