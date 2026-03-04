Stadio Roma, convocata anche la Commissione Sport: calendario delle riunioni in Campidoglio

Prosegue l’iter istituzionale legato al progetto dello Stadio della Roma. È stata infatti convocata anche la Commissione Sport, l’ultima che mancava nel calendario degli incontri dedicati al dossier: la riunione è fissata per venerdì 6 marzo alle ore 13. Il programma delle commissioni in Campidoglio si aprirà già domani mattina alle 9 con la seduta congiunta tra le commissioni Patrimonio e Lavori Pubblici. Nella giornata di venerdì, invece, alle 8:30 è prevista la riunione congiunta tra Mobilità, Urbanistica e Ambiente, mentre nel primo pomeriggio toccherà appunto alla Commissione Sport. Tutti gli incontri saranno pubblici e rappresentano un nuovo passaggio nel percorso amministrativo legato al progetto del nuovo impianto giallorosso.