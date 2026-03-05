Stadio Roma, ufficiale: voto decisivo in Assemblea Capitolina il 13 marzo

Adesso è ufficiale: un altro step riguardante il futuro del nuovo stadio della Roma a Pietralata si deciderà il prossimo venerdì 13 marzo, come anticipato nei giorni scorsi. A renderlo noto è stato il Presidente della Commissione Bilancio di Roma Capitale, Lorenzo Marinone, che ha pubblicato sui suoi canali social la convocazione ufficiale dell'Assemblea Capitolina.

Nell'immagine condivisa dal consigliere è visibile l'oggetto della "Proposta n. 24/2026" che sarà sottoposta al voto dell'Aula. I consiglieri saranno chiamati a esprimersi sul "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) e documenti allegati del Nuovo Stadio di calcio in Roma, località Pietralata".

Il voto servirà a ratificare la verifica di ottemperanza del progetto alle condizioni stabilite con la delibera di pubblico interesse del 2023. Un "sì" dell'Assemblea chiuderà definitivamente l'iter di competenza comunale e autorizzerà formalmente il Sindaco a partecipare alla Conferenza di Servizi decisoria che sarà indetta dalla Regione Lazio.