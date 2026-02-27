Stadio della Roma, il 13 marzo il voto sulla conferma del pubblico interesse in Consiglio comunale

È stato fissato per il prossimo 13 marzo un appuntamento decisivo in Assemblea Capitolina per il nuovo stadio della Roma. In quella data, infatti, il Consiglio comunale sarà chiamato a votare la delibera per la conferma del pubblico interesse sul progetto che sorgerà nell'area di Pietralata.
La convocazione della seduta, resa nota dal giornalista Fernando Magliaro, rappresenta un passaggio cruciale e definitivo a livello comunale. Il voto dell'Aula seguirà il recente via libera ottenuto dalla Giunta capitolina, che aveva già attestato la conformità del progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato dal club alle prescrizioni richieste.
Una volta ottenuta, come da previsioni, la ratifica da parte dell'Assemblea, l'intero dossier passerà ufficialmente alla Regione Lazio per l'avvio della fase finale dell'iter autorizzativo, che culminerà con la Conferenza di Servizi decisoria.
Fissata il 13 marzo la seduta di consiglio per il voto sulla conferma del pubblico interesse
